Большинство стран ООН не подписали документ о причастности РФ к БПЛА в Польше

Большинство стран ООН не подписались под совместным заявлением о причастности РФ к инциденту с беспилотниками, вторгнувшимися в воздушное пространство Польши. В документе утверждается, что Россия якобы поспособствовала эскалации конфликта.
Так, всего четверть лидеров государств-членов ООН подписались под совместным заявлением о якобы причастности РФ к инциденту в Польше. Его поддержали 46 стран. Всего в ООН 193 члена.
Документ ожидаемо поддержали Британия, Германия, Италия, Испания, Норвегия, Украина, Франция и Япония. Кроме того, о якобы «провокации» РФ в Польше заявили США, Грузия, Венгрия, Корея и другие.
Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский публично признал, что беспилотники были запущены с территории Украины. По его словам, оттуда летела часть БПЛА.