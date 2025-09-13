Глава Сирии сделал важное заявление о сотрудничестве с Россией

Особое значение, по словам сирийского лидера, имеет координация в сфере безопасности. Аш-Шараа напомнил, что в ходе освобождения Хамы и Хомса в 2024 году между Дамаском и Москвой были достигнуты важные договоренности, которые строго соблюдались обеими сторонами. Российская сторона, как отметил президент, не только воздерживалась от негативного вмешательства, но и вносила позитивный вклад в урегулирование сирийского вопроса.