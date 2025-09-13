Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Сирии сделал важное заявление о сотрудничестве с Россией

Сирийское руководство намерено сохранять и укреплять многолетние партнерские отношения с Российской Федерацией.

Сирийское руководство намерено сохранять и укреплять многолетние партнерские отношения с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в эфире государственного телеканала Al Ikhbariya.

Он подчеркнул, что между двумя странами исторически сложились прочные связи в ключевых отраслях, включая энергетику и поставки продовольствия.

Особое значение, по словам сирийского лидера, имеет координация в сфере безопасности. Аш-Шараа напомнил, что в ходе освобождения Хамы и Хомса в 2024 году между Дамаском и Москвой были достигнуты важные договоренности, которые строго соблюдались обеими сторонами. Российская сторона, как отметил президент, не только воздерживалась от негативного вмешательства, но и вносила позитивный вклад в урегулирование сирийского вопроса.

Ранее сообщалось, что большинство стран ООН не поддержали обвинения Польши в адрес России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше