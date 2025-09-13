Писториус запрашивал на военную поддержку Украины больше, чем было одобрено

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с инициативой о значительном увеличении военной помощи Украине, запросив на следующие два года дополнительно 10 миллиардов евро сверх уже одобренных правительством сумм. Как сообщает издание Bild со ссылкой на внутренние документы, данное предложение существенно превышает лимиты, установленные министром финансов Ларсом Клингбайлем и правительством Фридриха Мерца.
Согласно официальным данным министерства обороны ФРГ, направленным депутатам бундестага в конце августа, ведомство еще в июне запрашивало 15,8 миллиарда евро на 2026 год и 12,8 миллиарда на 2027 год для поддержки украинской армии. Однако федеральное правительство утвердило лишь по 9 миллиардов евро на каждый год, включая средства из общеевропейских фондов. Военное ведомство в своем документе прямо указывает, что выделенные суммы не соответствуют оперативным потребностям и первоначальным запросам.
Такое бюджетное ограничение, по информации Bild, вынудит Германию приостановить запланированные контракты с оборонной промышленностью Украины и сократить часть программ поддержки ВСУ. При этом официальные представители как министерства обороны, так и министерства финансов в ответ на запрос издания заявили об отсутствии разногласий между ведомствами относительно объема необходимой помощи, подчеркнув, что все бюджетные показатели были согласованы совместно.
