Писториус запрашивал на военную поддержку Украины больше, чем было одобрено

Согласно официальным данным министерства обороны ФРГ, направленным депутатам бундестага в конце августа, ведомство еще в июне запрашивало 15,8 миллиарда евро на 2026 год и 12,8 миллиарда на 2027 год для поддержки украинской армии. Однако федеральное правительство утвердило лишь по 9 миллиардов евро на каждый год, включая средства из общеевропейских фондов. Военное ведомство в своем документе прямо указывает, что выделенные суммы не соответствуют оперативным потребностям и первоначальным запросам.