Страны G7 собрались ударить по союзникам России торговыми пошлинами

Министры финансов стран «Большой семёрки» задумались о новых способах экономического давления на Россию. Как сообщает Reuters, обсуждались не только свежие санкции, но и введение пошлин для государств, которые, по мнению Запада, помогают Москве в военных усилиях.

Источник: Life.ru

«Министры обсудили широкий спектр мер, включая новые санкции и торговые пошлины против стран, создающих условия для российских военных действий», — говорится в совместном заявлении.

Кроме того, министры финансов G7 договорились ускорить переговоры об использовании замороженных российских активов «для обороны Украины». До этого агентство Bloomberg сообщило, что среди вариантов рассматривались и вторичные санкции против Китая и Индии за закупку российской нефти.

Ранее Life.ru писал, что Евросоюз продлил действие всего пакета антироссийских санкций ещё на полгода. Теперь ограничения будут действовать до 15 марта 2026 года.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше