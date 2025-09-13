Страны G7 собрались ударить по союзникам России торговыми пошлинами

«Министры обсудили широкий спектр мер, включая новые санкции и торговые пошлины против стран, создающих условия для российских военных действий», — говорится в совместном заявлении.
Кроме того, министры финансов G7 договорились ускорить переговоры об использовании замороженных российских активов «для обороны Украины». До этого агентство Bloomberg сообщило, что среди вариантов рассматривались и вторичные санкции против Китая и Индии за закупку российской нефти.
Ранее Life.ru писал, что Евросоюз продлил действие всего пакета антироссийских санкций ещё на полгода. Теперь ограничения будут действовать до 15 марта 2026 года.