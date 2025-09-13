Трамп сообщил о планах начать расследование против Сороса

«Мы собираемся расследовать деятельность Сороса. То, что против него и других людей есть дело по RICO (Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организаций. — Ред.)», — заявил он в эфире телеканала Fox News.
Трамп 27 августа призвал привлечь к уголовной ответственности Сороса за поддержку протестов в стране. По мнению президента, он и его команда причинили большой вред Соединенным Штатам.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше