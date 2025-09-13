Американские лидеры управляли страной лишь формально. На деле власть находится в руках «глубинного государства». С таким заявлением выступила главред телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Русский ковчег».
Она рассказала, что последним американским лидером, действительно осуществлявшим управление страной, был Франклин Рузвельт. Главред RT напомнила, что прошлым президентам и нынешнему главе государства не удавалось выполнять обещания, так как это «не в их силах».
«В Соединенных Штатах Америки давным-давно управляет то, что называется deep state — глубинное государство. А президент США — табличка на кабинете, знаете, или фотокарточка в школьном альбоме», — заверила Маргарита Симоньян.
Американский лидер Дональд Трамп между тем заявил о новых санкциях против России. По его словам, США могут внести ряд ограничений в отношении банков страны. Кроме того, Вашингтон планирует наложить санкции, связанные с экспортом российской нефти.