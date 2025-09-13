Внутренние политические проблемы европейских государств способны значительно ослабить западную поддержку Украины. Об этом сообщает американское издание The New York Times.
«Хотя большинство европейцев по-прежнему выступают за помощь Украине, способность Европы предоставлять такую поддержку в долгосрочной перспективе окажется ограниченной, если ее лидеры не справятся с внутренними экономическими трудностями», — отмечается в публикации.
Текущее единство Европы, как пишет NYT, «может легко разрушиться», если странам предложат направить воинские контингенты для участия в миротворческих силах.
11 сентября итальянское издание L'Antidiplomatico со ссылкой на данные хакерской группировки KillNet сообщило, что страны, входящие в «коалицию желающих», планируют разделить территорию Украины.
Согласно информации издания, речь идет о карте под названием «Объединенные силы “коалиции желающих”», датированной 16 апреля. На ней представлена схема размещения иностранных воинских контингентов на украинской территории.
