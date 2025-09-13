Ричмонд
СМИ назвали главную причину ограничения помощи Киеву со стороны Европы

Внутренние политические проблемы европейских государств способны значительно ослабить западную поддержку Украины. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

«Хотя большинство европейцев по-прежнему выступают за помощь Украине, способность Европы предоставлять такую поддержку в долгосрочной перспективе окажется ограниченной, если ее лидеры не справятся с внутренними экономическими трудностями», — отмечается в публикации.

Текущее единство Европы, как пишет NYT, «может легко разрушиться», если странам предложат направить воинские контингенты для участия в миротворческих силах.

11 сентября итальянское издание L'Antidiplomatico со ссылкой на данные хакерской группировки KillNet сообщило, что страны, входящие в «коалицию желающих», планируют разделить территорию Украины.

Согласно информации издания, речь идет о карте под названием «Объединенные силы “коалиции желающих”», датированной 16 апреля. На ней представлена схема размещения иностранных воинских контингентов на украинской территории.

