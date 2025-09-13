Ричмонд
Симоньян назвала знак победы РФ при проведении СВО

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что для нее критерием победы в специальной военной операции на Украине станет возвращение в состав России тех регионов, которые изъявят такое желание, а также прекращение притеснения русскоязычного населения.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что для нее критерием победы в специальной военной операции на Украине станет возвращение в состав России тех регионов, которые изъявят такое желание, а также прекращение притеснения русскоязычного населения. Соответствующее заявление она сделала в эфире программы «Русский ковчег», сообщает РИА Новости.

Также, по ее словам, победным можно будет считать момент, когда Украина перестанет представлять угрозу для России. Она уточнила, что речь идет не об угрозе существованию государства, а о гарантированном прекращении атак с использованием дронов и других средств, применяемых украинской стороной.

