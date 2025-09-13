«Бесценный дар»: Путин оценил этническое разнообразие России

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что многонациональный характер РФ является ее ключевым достоянием и преимуществом. Об этом российский глава заявил, выступая на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
«Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная. И именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную палитру», — пояснил российский лидер.
По словам президента, национальное многообразие страны способствовало формированию ее статуса великой державы в сфере культуры и науки. Отдельно он выделил литературу как инструмент межнационального взаимодействия и выступил за укрепление связей между авторами разных стран.
Ранее KP.RU сообщал о важных заявлениях российского лидера в рамках XI Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.