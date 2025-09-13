Польша отменила выплаты нежелающим работать украинским беженцам

Пособия смогут получить только те беженцы, которые проживают и работают в Польше, а их дети — учатся в польских школах. Управление социального страхования будет ежемесячно проверять, находятся ли получатели помощи в Польше и были ли они экономически активными в предыдущем месяце. Если человек не работал, выплаты приостановят. Кроме того, иностранцы должны зарабатывать не менее 50% минимальной зарплаты.