Польша отменила выплаты нежелающим работать украинским беженцам

Разработали этот проект после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на поправки, разрешающие получать выплату «800+» — это 800 злотых (более $200) ежемесячно на каждого ребёнка.
Пособия смогут получить только те беженцы, которые проживают и работают в Польше, а их дети — учатся в польских школах. Управление социального страхования будет ежемесячно проверять, находятся ли получатели помощи в Польше и были ли они экономически активными в предыдущем месяце. Если человек не работал, выплаты приостановят. Кроме того, иностранцы должны зарабатывать не менее 50% минимальной зарплаты.
Как сообщал Life.ru, с начала 2025 года Польша депортировала более тысячи граждан Украины за нарушения местного законодательства. МВД республики отметило, что украинцы могут оставаться в Польше только при условии соблюдения законов.