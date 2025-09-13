Ричмонд
Польша отменила выплаты нежелающим работать украинским беженцам

Сейм Польши одобрил закон, который ужесточает условия выплаты социальных пособий иностранцам, в том числе украинским беженцам. Об этом сообщает агентство PAP. За проект проголосовали 227 депутатов, 194 выступили против, семеро воздержались.

Источник: Life.ru

Разработали этот проект после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на поправки, разрешающие получать выплату «800+» — это 800 злотых (более $200) ежемесячно на каждого ребёнка.

Пособия смогут получить только те беженцы, которые проживают и работают в Польше, а их дети — учатся в польских школах. Управление социального страхования будет ежемесячно проверять, находятся ли получатели помощи в Польше и были ли они экономически активными в предыдущем месяце. Если человек не работал, выплаты приостановят. Кроме того, иностранцы должны зарабатывать не менее 50% минимальной зарплаты.

Как сообщал Life.ru, с начала 2025 года Польша депортировала более тысячи граждан Украины за нарушения местного законодательства. МВД республики отметило, что украинцы могут оставаться в Польше только при условии соблюдения законов.