С причастностью России к появлению дронов в Польше согласились 46 стран

Под заявлением о том, что Россия причастна к инциденту с дронами, нарушившими воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, подписались 46 членов ООН из 193.
Посольство России в Варшаве заявило, что беспилотники прилетели со стороны Украины и что Польша не предоставила доказательств того, что это российские дроны. Минобороны России, отчитываясь о ночном ударе по целям на Украине, сообщило, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались», и предложило провести консультации с польскими коллегами. В Кремле заявили, что обвинения в адрес России в провокациях поступают каждый день, но в ЕС и НАТО зачастую «даже не пытаются» представить аргументацию.
12 сентября в Совбезе ООН прошло экстренное заседание, созванное по просьбе Варшавы. На встрече заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что произошедшее «ставит под угрозу недавние дипломатические усилия» по прекращению конфликта Москвы и Киева. Представитель МИД Польши призвал Россию взять на себя ответственность за «неоправданный акт» и принять меры, чтобы подобное не повторилось.
В числе тех, кто поддержал заявление, помимо Польши были Украина, Франция, Великобритания, Германия, США, Австрия, Бельгия, Венгрия, Грузия, Италия, Испания, Норвегия, Южная Корея и другие, уточняет ТАСС.
В частности, постпред Франции Жером Боннафон расценил случившееся как «неприемлемую эскалацию» со стороны России, а посол Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила о «вопиющем нарушении» воздушного пространства Польши. Представитель США Дороти Ши пообещала, что Вашингтон «будет защищать каждый дюйм территории НАТО», отметив, что страна проводит консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО в соответствии со ст. 4 Североатлантического договора.
Постоянный представитель России Василий Небензя отверг все обвинения, подчеркнув, что Москва не хочет эскалации в отношениях с Варшавой. Он повторил заявление российского Минобороны о том, что российские военные наносили удар по военно-промышленным объектам на территории Украины, и «никаких целей на территории Польши не намечалось». По словам дипломата, дальность полета дронов, использованных в ходе удара, не превышала 700 км, «что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию».
Из-за инцидента с дронами несколько стран Европы, в том числе Чехия, Швеция и Германия, вызвали российских послов. Президент США Дональд Трамп оценил случившееся словами «Ну вот, началось» и посоветовал России «не приближаться к Польше». Он допустил, что беспилотники нарушили воздушное пространство страны по ошибке, но в Варшаве это исключили.