С причастностью России к появлению дронов в Польше согласились 46 стран

Посольство России в Варшаве заявило, что беспилотники прилетели со стороны Украины и что Польша не предоставила доказательств того, что это российские дроны. Минобороны России, отчитываясь о ночном ударе по целям на Украине, сообщило, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались», и предложило провести консультации с польскими коллегами. В Кремле заявили, что обвинения в адрес России в провокациях поступают каждый день, но в ЕС и НАТО зачастую «даже не пытаются» представить аргументацию.