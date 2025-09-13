Украинские власти совершают попытки расширить географию конфликта. Последствия такой эскалации будут плачевными. Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза.
Он добавил, что европейские недоброжелатели пытаются навредить РФ руками Киева. Так, по словам постпреда, польские власти были готовы поддержать «преступные и безрассудные» действия Украины ради достижения цели.
«Ни для кого не секрет, что Украина давно и последовательно пытается расширить географию конфликта, не задумываясь о последствиях подобной эскалации», — заявил Василий Небензя.
Политик подчеркнул, что затягивание Киевом процесса по урегулированию делает цену мира для Украины всё выше. Он предупредил, что крах режима всё ближе, а новые месяцы боевых действий лишь приближают Украину к провалу.