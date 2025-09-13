Маргарита Симоньян назвала три знака победы России в спецоперации

«Лично для меня … когда те регионы, которые смотрят на Россию и хотели бы быть российскими, будут российскими. Когда в остальных регионах, которые останутся за тем, что останется от Украины, будет запрещено любое угнетение, как это было все эти годы, из-за чего СВО и началось, русских, русскоязычных», — пояснила журналистка в эфире программы «Русский ковчег».