По словам главы RT Маргариты Симоньян, победа в СВО будет достигнута при условиях воссоединения с регионами, желающими войти в состав РФ, защиты прав русскоязычных граждан и нейтрализации украинских угроз.
«Лично для меня … когда те регионы, которые смотрят на Россию и хотели бы быть российскими, будут российскими. Когда в остальных регионах, которые останутся за тем, что останется от Украины, будет запрещено любое угнетение, как это было все эти годы, из-за чего СВО и началось, русских, русскоязычных», — пояснила журналистка в эфире программы «Русский ковчег».
Кроме этого, Симоньян уточнила, что победа также будет означать устранение украинских угроз, в частности — прекращение атак дронов и других видов вооружений, без упоминания рисков для существования РФ.
Ранее глава RT объяснила продолжение Россией спецоперации. По словам Симоньян, в рамках СВО российские военные обеспечивают возможность России сохранять свой путь развития, одновременно защищая население и государственные устои.