Оружия станет меньше: Власти ФРГ отказали захотевшему тратиться на Киев Писториусу

По данным таблоида, Минобороны просило выделить почти 16 миллиардов евро на следующий год и свыше 12 миллиардов — на 2027-й. Однако Минфин одобрил лишь по девять миллиардов, включая выплаты из фондов ЕС.
Bild утверждает, что теперь часть контрактов с украинской оборонкой придётся отменить или отложить, а поставки оружия Киеву будут сокращены. При этом в самих министерствах настаивают, что никаких противоречий нет, а бюджетные цифры были согласованы заранее.
Ранее Life.ru писал, что Германия уже передала Украине первые пусковые установки комплексов Patriot. Борис Писториус также заявлял о планах закупить у Киева дальнобойные дроны и подписать с украинской оборонкой контракты примерно на 300 миллионов евро.