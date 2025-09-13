Оружия станет меньше: Власти ФРГ отказали захотевшему тратиться на Киев Писториусу

Bild утверждает, что теперь часть контрактов с украинской оборонкой придётся отменить или отложить, а поставки оружия Киеву будут сокращены. При этом в самих министерствах настаивают, что никаких противоречий нет, а бюджетные цифры были согласованы заранее.