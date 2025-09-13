Президенту Финляндии Александру Стуббу стоит вернуться к своей жене, а не жаловаться, что он проводит больше времени с главой киевского режима Владимиром Зеленским, чем с ней. Такой совет дал российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
«По словам президента Финляндии Стубба, у него ощущение, что он проводит с Зеленским больше времени, чем со своей женой. Однако, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему недоволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», — сыронизировал политик.
На неделе Стубб приехал в Киев. В ходе своей пресс-конференции он заявил, что проводит с Зеленским больше времени, чем со своей супругой.
По его словам, сначала они были вместе четыре дня в Дании, где проходил сбор Северо-Балтийской восьмерки. А на эту встречу Стубб и Зеленский летели из Парижа после собрания «коалиции желающих». Затем состоялся его визит на Украину.
