Пушков напомнил Стуббу о супружеском долге после рандеву с Зеленским

Президенту Финляндии Александру Стуббу стоит вернуться к своей жене, а не жаловаться, что он проводит больше времени с главой киевского режима Владимиром Зеленским, чем с ней.

Президенту Финляндии Александру Стуббу стоит вернуться к своей жене, а не жаловаться, что он проводит больше времени с главой киевского режима Владимиром Зеленским, чем с ней. Такой совет дал российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

«По словам президента Финляндии Стубба, у него ощущение, что он проводит с Зеленским больше времени, чем со своей женой. Однако, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему недоволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», — сыронизировал политик.

На неделе Стубб приехал в Киев. В ходе своей пресс-конференции он заявил, что проводит с Зеленским больше времени, чем со своей супругой.

По его словам, сначала они были вместе четыре дня в Дании, где проходил сбор Северо-Балтийской восьмерки. А на эту встречу Стубб и Зеленский летели из Парижа после собрания «коалиции желающих». Затем состоялся его визит на Украину.

Ранее «МК» писал, что Зеленский назвал спецпосланника президента США Кита Келлога лучшей системой ПВО и предложил украинское гражданство и квартиру в Киеве.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

