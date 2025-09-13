Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агентство Fitch понизило рейтинг Франции до уровня A+

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Франции в иностранной валюте до «A+». Основными причинами снижения стали высокий и растущий уровень государственного долга, политическая фрагментация, препятствующая фискальной консолидации, а также слабые показатели бюджетной политики.

Источник: Life.ru

Согласно прогнозам агентства, дефицит бюджета Франции в 2025 году достигнет 5.5% ВВП и останется выше 5% в течение последующих двух лет. Ожидается, что к 2027 году государственный долг страны возрастёт до 121% ВВП, что ограничит способность правительства реагировать на новые экономические потрясения без дальнейшего ухудшения состояния государственных финансов.

Ранее глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что Парижу грозит экономический и политический крах из-за огромного госдолга. Он отметил, что значительная часть французского государственного долга находится в руках иностранных кредиторов. С момента вступления в должность президента Эмманюэля Макрона, государственный долг увеличился почти на $1 триллион.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше