Трамп подтвердил намерение привлечь Сороса к уголовной ответственности

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил свои намерения инициировать расследование в отношении известного финансиста Джорджа Сороса.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил свои намерения инициировать расследование в отношении известного финансиста Джорджа Сороса. В интервью телеканалу Fox News американский лидер заявил, что считает деятельность Сороса и его партнеров подпадающей под действие закона о преступных организациях (RICO).

Трамп охарактеризовал происходящие в стране протесты как хорошо организованные беспорядки, выходящие за рамки обычных акций гражданского протеста. По его словам, это требует применения соответствующих правовых механизмов, предусматривающих серьезные уголовные наказания, включая длительные сроки заключения и значительные финансовые санкции.

Данное заявление стало продолжением ранее озвученной позиции Трампа, который еще 27 августа призывал привлечь к ответственности как самого Сороса, так и его сына за предполагаемую поддержку насильственных протестных акций по всей стране.

Ранее сообщалось, что Пушков напомнил Стуббу о супружеском долге после рандеву с Зеленским.

