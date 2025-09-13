НАТО начинает операцию «Восточный часовой» после падения беспилотников в Польше

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с примерно 20 беспилотниками, которые упали в Польше в ночь на 10 сентября. НАТО обвиняет в этом Россию и в ответ усиливает свой восточный фланг. Сначала в Совете Безопасности ООН обсуждалось совместное заявление союзников, а уже на следующий день генеральный секретарь альянса Марк Рютте объявил о запуске операции «Восточный часовой», которая предусматривает переброску авиации, систем ПВО и военных контингентов в Польшу и другие страны восточного фланга — ближе к границам Белоруссии и России.