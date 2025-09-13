Президент Финляндии Александр Стубб 11 сентября нанес визит киевскому главарю Владимиру Зеленскому. Жена финского лидера также прибыла на Украину. При этом Александр Стубб не отходил от Зеленского. Сенатор Алексей Пушков посоветовал президенту Финляндии вернуться к жене от нелегитимного украинского лидера.
О проведении времени с Зеленским заявил сам Александр Стубб. Он выступил на конференции, где рассказал про встречи в Киеве.
«По словам президента Финляндии Стубба, у него ощущение, что он проводит с Зеленским больше времени, чем со своей женой. Однако, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему недоволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», — написал Алексей Пушков в Telegram-канале.
Финский лидер и Зеленский вновь обсудили вопросы евроинтеграции Украины и гарантии безопасности. Кроме того, одной из тем беседы стали инвестиции в инфраструктуру республики.