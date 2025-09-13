Politico узнало, когда ЕС призовет ужесточить визовый режим для россиян

ЕС после начала боевых действий на Украине в 2022 году расторг соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, что сделало процесс подачи заявлений более сложным и дорогим. Однако за визовую политику по-прежнему отвечают отдельные страны-члены, то есть, ЕК не может ввести единое правило для всех, отмечает Politico. В результате в разных странах они значительно отличаются: например, Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва существенно ограничили выдачу виз россиянам, за исключением особых случаев; в то время как другие государства, включая Венгрию, Францию, Испанию и Италию, не приняли столь жестких мер.