Politico узнало, когда ЕС призовет ужесточить визовый режим для россиян

Рекомендации Евросоюза для государств-членов блока об ужесточении ограничений на выдачу виз россиянам и гражданам других «враждебных стран» будут опубликованы в конце декабря, сообщает Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
Со слов собеседника, документ не будет устанавливать обязательные правила, а вместо этого будет содержать «общие рекомендации», включая более строгие критерии для въезда россиян в страны блока. Он будет частично «сфокусирован на решении возникающих проблем, особенно связанных с рисками безопасности». Politico уточняет, что обсуждаемые меры не связаны с теми, которые рассматриваются в рамках 19-го пакета санкций ЕС.
Два дипломата из граничащих с Россией стран Европы сообщили изданию, что их правительства годами призывали Брюссель принять подобные рекомендации, так как они «давно назрели».
ЕС после начала боевых действий на Украине в 2022 году расторг соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, что сделало процесс подачи заявлений более сложным и дорогим. Однако за визовую политику по-прежнему отвечают отдельные страны-члены, то есть, ЕК не может ввести единое правило для всех, отмечает Politico. В результате в разных странах они значительно отличаются: например, Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва существенно ограничили выдачу виз россиянам, за исключением особых случаев; в то время как другие государства, включая Венгрию, Францию, Испанию и Италию, не приняли столь жестких мер.
По данным ЕК, в 2024 году шенгенские визы получили более 500 тыс. россиян. Это больше, чем в 2023 году, но значительно ниже по сравнению с показателями до начала военного конфликта на Украине: в 2019 году гражданам России было выдано более 4 млн виз.
По итогам прошлого года Россия вместе с Китаем и Турцией вошла в пятерку стран — лидеров по количеству заявок на шенгенские визы. Хотя доля отказов по сравнению с допандемийным периодом оказалась выше примерно в семь раз, в прошлом году эта тенденция пошла на спад — 7,5% отказов в 2024-м против 10,6% в 2023-м.