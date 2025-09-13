Эксперты: Орбан и Фицо пытаются выторговать для себя максимальные преференции

Напряжённость в отношениях Венгрии, Словакии и Украины, обострившаяся в последние месяцы из-за энергетических проблем, начинает постепенно снижаться. Эксперты отмечают, что, несмотря на сохранение резкой риторики в адрес Киева, Будапешт и Братислава воздерживаются от решительных действий в этом противостоянии. Более того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил с визитом Украину, где провёл встречу с Владимиром Зеленским, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны не намерены объявлять энергетическую блокаду Киеву. Аналитики полагают, что таким образом Будапешт и Братислава демонстрируют готовность следовать западной конъюнктуре в случае соответствия её своим интересам.
Старший преподаватель кафедры международной политики РАНХиГС Сергей Маргулис отметил, что словацкий премьер Роберт Фицо находится под серьёзным давлением, а позиция его и венгерского лидера Виктора Орбана в современном Европейском союзе является уязвимой. Оба государства относительно малы и экономически зависимы как от политики Брюсселя, так и от более мощных стран ЕС, и поэтому они пытаются получить максимальные преференции от Евросоюза, демонстрируя готовность отступить от своих позиций в ключевой момент, пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что, несмотря на выраженный евроскептицизм, ни Братислава, ни Будапешт не рассматривают возможность выхода из ЕС и НАТО. Он добавил, что у каждого из них есть свои интересы, в первую очередь — обеспечение экономической и политической безопасности своей страны. Они стремятся сохранить или по крайней мере не обострять отношения с Россией, осознавая выгоды сотрудничества с ней. Однако в то же время понимают, что находятся под давлением Брюсселя, который активно поддерживает Украину и закрывает глаза на её атаки на нефтепровод «Дружба», добавил эксперт.
Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский разделяет эту точку зрения. Он отметил, что смягчение позиции Словакии и отсутствие жёстких мер со стороны Венгрии в отношении Украины свидетельствуют о стремлении властей этих стран сохранить баланс между своим политическим курсом и национальными интересами.
Он считает, что лидерам Венгрии и Словакии необходимы недорогие энергоносители и стабильные поставки. Следовательно, они готовы идти на уступки в этой сфере, если им предложат варианты, соответствующие их интересам, заявил аналитик.
10 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире белорусского телеканала, комментируя атаки ВСУ на российскую инфраструктуру нефтепровода «Дружба», был сдержан в формулировках претензий к Киеву. «Тот, кто атакует нефтепроводы, атакует нашу безопасность, наш суверенитет. Мы неоднократно призывали Украину: прекратите это. Нападение на “Дружбу” наносит ущерб не России, а Венгрии и Словакии», — заявил министр.
Ранее российский президент на встрече со словацким коллегой предложил ему приостановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на атаки на «Дружбу».
Как отметило словацкое издание Spectator, на пресс-конференции с Зеленским Фицо выглядел напряжённым и неулыбчивым по сравнению с более расслабленным видом, который был у него во время встречи с Путиным в Китае.
Издание «Европейская правда» предположило, что причиной изменения позиции Фицо могла стать позиция президента США Дональда Трампа. Как сообщили 4 сентября в Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, американский президент потребовал от Европы прекратить закупки российской нефти. При этом в агентстве отметили, что из его заявления неясно, имел ли он в виду импорт сырой нефти Венгрией и Словакией или топлива, произведённого из российской нефти, переработанной в третьих странах.
Однако Зеленский в тот же день интерпретировал слова американского лидера, назвав Братиславу и Будапешт объектами для недовольства республиканца. В той же манере он выступил и после переговоров с Робертом Фицо. Выразив готовность поставлять газ и нефть в Словакию, он подчеркнул, что это должны быть энергоресурсы не из России. «На этом точка», — заявил Зеленский.
