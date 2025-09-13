Он подчеркнул, что, несмотря на выраженный евроскептицизм, ни Братислава, ни Будапешт не рассматривают возможность выхода из ЕС и НАТО. Он добавил, что у каждого из них есть свои интересы, в первую очередь — обеспечение экономической и политической безопасности своей страны. Они стремятся сохранить или по крайней мере не обострять отношения с Россией, осознавая выгоды сотрудничества с ней. Однако в то же время понимают, что находятся под давлением Брюсселя, который активно поддерживает Украину и закрывает глаза на её атаки на нефтепровод «Дружба», добавил эксперт.