Симоньян: США управляет не президент

Глава RT отметила, что последним президентом США, который, по ее мнению, обладал реальной самостоятельностью в принятии решений, был Франклин Рузвельт. Она также добавила, что отрицание влияния «глубинного государства» характерно для людей, которые либо не разбираются в теме, либо намеренно скрывают этот факт.