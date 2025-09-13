Трамп пообещал «заняться Соросом» из-за подозрений в организации протестов

Президент США Дональд Трамп вновь выразил намерение инициировать расследование в отношении американского финансиста Джорджа Сороса, которого он обвиняет в причастности к организации протестов в стране. По словам Трампа, ситуация выходит за рамки обычных демонстраций.
Американский лидер подчеркнул, что речь идет не просто о протестах, а о масштабных волнениях и уличных беспорядках, которые требуют серьезного вмешательства. Он назвал происходящее делом по закону RICO, направленному против преступных организаций.
В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что планирует тщательно разобраться в деятельности Сороса и его окружения, считая, что они стоят за дестабилизацией обстановки в США.
Ранее Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности миллиардера Джорджа Сороса и его сына за поддержку протестов в США. Президент заявил, что нельзя допускать, чтобы «чокнутые разрывали на части Америку».