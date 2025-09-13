Ричмонд
Вучич раскрыл, сколько было потрачено на свержение власти в Сербии

Попытка свергнуть власть в Сербии обошлась организаторам извне в четыре миллиарда долларов. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

«В разрушение Сербии вложено четыре миллиарда долларов. Кто наши противники? Главные организаторы — извне. Они создали сеть и собирали людей, студентов и детей. Это пугает и разрушает основные ценности нашего общества», — сказал Вучич в эфире TV Informer.

Он также добавил, что в попытках свержения власти участвовали сотрудники разведслужб нескольких стран. Вучич отметил, что три страны играли ключевую роль, но он не может назвать их, чтобы не усложнять положение Сербии.

Ранее Life.ru сообщал, что во время акции протеста в сербском городе Косьерич пострадали трое полицейских. Инцидент произошёл, когда правоохранительные органы пытались вытеснить участников демонстрации.

