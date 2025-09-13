ВСУ объявили охоту на российских танкистов ради кровавых бонусов

В ВСУ появилась система бонусов и поощрений за уничтожение российских танков и, прежде всего, экипажей бронемашин. Об этом рассказал командир танка с позывным «Депутат», передает РИА Новости.
«Да, у них есть отдельная шкала. Есть специальные бонусы. Есть специальные рейтинги, по уничтожению именно не техники, а танкистов — самого экипажа. У них свои бонусы. Чтобы как-то поощрить их», — отметил офицер.
При этом «Депутат» подчеркнул, сообщил о реакции среди российских танкистов на новости об охоте на них. Офицер заверил, что никто из ребят не боится.
Он также поделился, как именно происходит «охота». После того, как танк подбит, над ним начинают кружить дроны в ожидании выхода экипажа из машины. Как только осуществляется выход, ведется преследование и атака.
Охотятся укронацисты и в ночное время. При этом первым стараются ликвидировать командира экипажа. А затем последовательно пытаются уничтожить механика-водителя и наводчика.
Ранее «МК» писал, что российские военные повторили легендарную операцию «Труба» в Купянске, заезжая в тыл врага по газовой трубе на электросамокатах.
