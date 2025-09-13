Стало известно, почему Моссад отказался устранять лидеров ХАМАС в Катаре

Израильская разведывательная служба «Моссад» отказалась от реализации плана по ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС в катарской столице Дохе, сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Согласно публикации, разработанный оперативный план предполагал использование агентов на месте для устранения целей, однако руководство разведки выступило против его осуществления.
Как отмечает издание, директор «Моссада» Давид Барнеа выразил обеспокоенность тем, что такая операция может нанести непоправимый ущерб отношениям с Катаром, которые израильская разведка долгое время выстраивала.
