Стало известно, почему Моссад отказался устранять лидеров ХАМАС в Катаре

Израильская разведывательная служба «Моссад» отказалась от реализации плана по ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС в катарской столице Дохе, сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Согласно публикации, разработанный оперативный план предполагал использование агентов на месте для устранения целей, однако руководство разведки выступило против его осуществления.

Как отмечает издание, директор «Моссада» Давид Барнеа выразил обеспокоенность тем, что такая операция может нанести непоправимый ущерб отношениям с Катаром, которые израильская разведка долгое время выстраивала.

Параллельно с этим Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале военной операции под кодовым названием «Огненная вершина», в рамках которой были нанесены удары по высокопоставленным представителям ХАМАС в Дохе.

Ранее сообщалось, что глава Сирии сделал важное заявление о сотрудничестве с Россией.

ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
