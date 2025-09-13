Губернатор Хабаровского края поздравил айти-специалистов с праздником

Будущее страны невозможно без информационных технологий. Об этом сегодня говорят на самом высоком уровне. В Хабаровском крае эту сферу активно развивают и поддерживают специалистов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В регионе работают больше 1,2 тысячи айти-компаний и предпринимателей, всего около 4 тысяч человек. 73 организации аккредитованы в Минцифры и пользуются налоговыми льготами и другими мерами поддержки.
За подготовку кадров отвечают четыре вуза и 16 колледжей. В 2024 году дипломы получили 975 специалистов, в 2025 — уже 1039. Также действует федеральный проект «Цифровые кафедры».
«В школах продолжаются программы “Урок цифры” и “Цифровой ликбез”. Ученики 8−11 классов могут участвовать в проекте “Код будущего”. Знания ребята получают в центрах “IT-куб”, “Точка роста” и технопарках “Кванториум”, — рассказал губернатор.
Особое место занимает защита информационных систем. В июле в крае прошла конференция «ИнфоХаб 2025», собравшая больше 450 участников из разных регионов.
«Поздравляю всех с профессиональным праздником. Желаю, чтобы ваши знания служили только во благо, а труд оценили миллионы пользователей», — сказал Дмитрий Демешин.