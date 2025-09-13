Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Хабаровского края поздравил айти-специалистов с праздником

Дмитрий Демешин рассказал о развитии цифровых технологий в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Будущее страны невозможно без информационных технологий. Об этом сегодня говорят на самом высоком уровне. В Хабаровском крае эту сферу активно развивают и поддерживают специалистов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В регионе работают больше 1,2 тысячи айти-компаний и предпринимателей, всего около 4 тысяч человек. 73 организации аккредитованы в Минцифры и пользуются налоговыми льготами и другими мерами поддержки.

За подготовку кадров отвечают четыре вуза и 16 колледжей. В 2024 году дипломы получили 975 специалистов, в 2025 — уже 1039. Также действует федеральный проект «Цифровые кафедры».

«В школах продолжаются программы “Урок цифры” и “Цифровой ликбез”. Ученики 8−11 классов могут участвовать в проекте “Код будущего”. Знания ребята получают в центрах “IT-куб”, “Точка роста” и технопарках “Кванториум”, — рассказал губернатор.

Особое место занимает защита информационных систем. В июле в крае прошла конференция «ИнфоХаб 2025», собравшая больше 450 участников из разных регионов.

«Поздравляю всех с профессиональным праздником. Желаю, чтобы ваши знания служили только во благо, а труд оценили миллионы пользователей», — сказал Дмитрий Демешин.