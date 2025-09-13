В России дали совет президенту Финляндии, который Зеленского видит чаще, чем семью

«По словам президента Финляндии Стубба, у него ощущение, что он проводит с Зеленским больше времени, чем со своей женой. Однако, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему недоволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», — написал Пушков в Telegram.