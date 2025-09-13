Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России дали совет президенту Финляндии, который Зеленского видит чаще, чем семью

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на признание президента Финляндии Александра Стубба, что за неделю он провёл с Владимиром Зеленским больше времени, чем с женой. Российский парламентарий посоветовал финскому лидеру «вернуться к супруге».

Источник: Life.ru

«По словам президента Финляндии Стубба, у него ощущение, что он проводит с Зеленским больше времени, чем со своей женой. Однако, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему недоволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», — написал Пушков в Telegram.

Ранее Life.ru писал, что на прошлой неделе Александр Стубб и Владимир Зеленский вместе летали в Париж, затем провели четыре дня в Дании на встрече Северо-Балтийской восьмёрки, а позже снова встретились в Киеве. После этого финский лидер и заявил, что видит украинского коллегу чаще, чем собственную жену.