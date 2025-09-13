СБУ объявила в бутафорский розыск сенатора РФ за агрессивную войну

Очередной российский политик оказался в списках разыскиваемых лиц Службой безопасности Украины. На этот раз объявлен в розыск сенатор РФ Андрей Клишас, передает РИА Новости.
По данным агентства, член Совета Федерации находится в розыске уже три года. Ему вменяют посягательство на территориальную целостность Незалежной.
Кроме того, Клишас обвиняется СБУ еще и в пособничестве ведения агрессивной войны. Перед объявлением в розыск сенатора внесли в базу сайта «Миротворец».
Помимо политиков СБУ обвиняет в вышеперечисленных «преступлениях» и журналистов, и звезд шоу-бизнеса. Так, в бутафорский розыск были объявлены Григорий Лепс с гонорарами за подбитых «Леопардов», Дмитрий Певцов и Таисия Повалий, и глава телеканала «Спас» Борис Кожевников.
