СБУ объявила в бутафорский розыск сенатора РФ за агрессивную войну

Очередной российский политик оказался в списках разыскиваемых лиц Службой безопасности Украины. На этот раз объявлен в розыск сенатор РФ Андрей Клишас, передает РИА Новости.

По данным агентства, член Совета Федерации находится в розыске уже три года. Ему вменяют посягательство на территориальную целостность Незалежной.

Кроме того, Клишас обвиняется СБУ еще и в пособничестве ведения агрессивной войны. Перед объявлением в розыск сенатора внесли в базу сайта «Миротворец».

Помимо политиков СБУ обвиняет в вышеперечисленных «преступлениях» и журналистов, и звезд шоу-бизнеса. Так, в бутафорский розыск были объявлены Григорий Лепс с гонорарами за подбитых «Леопардов», Дмитрий Певцов и Таисия Повалий, и глава телеканала «Спас» Борис Кожевников.

