Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян назвала настоящих правителей в США: Трамп не считается

Президент в Соединенных Штатах Америки играет лишь формальную роль, управляет же страной так называемое глубинное государство.

Президент в Соединенных Штатах Америки играет лишь формальную роль, управляет же страной так называемое глубинное государство. Такое мнение высказала главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Русский ковчег».

«В Соединенных Штатах Америки давным-давно управляет то, что называется deep state — глубинное государство. А президент Соединенных Штатов Америки — это такая табличка на кабинете, знаете, или фотокарточка в школьном альбоме. Вот они меняются. Вот есть закон, что табличку на кабинете нужно каждые 4 года менять. Ну, максимум 8 лет. Вот ее и меняют», — поделилась она.

Симоньян подчеркнула, что образованные люди не понимают, чем различаются американские президенты между собой. По ее мнению, последним самостоятельным главой Белого дома был Франклин Рузвельт. И если кто-то этот факт отрицает, то он плохо разбирается в тебе, добавила журналист.

В качестве примера Симоньян привела закрытие тюрьмы Гуантанамо. Это пытались сделать и Барак Обама, и Дональд Трамп, и Джо Байден, и снова Трамп. При этом, отметила она, здесь нет никакой конспирологии.

Ранее «МК» писал, что Маргарита Симоньян заявила, что для нее критерием победы в специальной военной операции на Украине станет возвращение в состав России тех регионов, которые изъявят такое желание, а также прекращение притеснения русскоязычного населения.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше