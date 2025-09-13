Симоньян назвала настоящих правителей в США: Трамп не считается

«В Соединенных Штатах Америки давным-давно управляет то, что называется deep state — глубинное государство. А президент Соединенных Штатов Америки — это такая табличка на кабинете, знаете, или фотокарточка в школьном альбоме. Вот они меняются. Вот есть закон, что табличку на кабинете нужно каждые 4 года менять. Ну, максимум 8 лет. Вот ее и меняют», — поделилась она.