Симоньян назвала настоящих правителей в США: Трамп не считается

Президент в Соединенных Штатах Америки играет лишь формальную роль, управляет же страной так называемое глубинное государство. Такое мнение высказала главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Русский ковчег».
«В Соединенных Штатах Америки давным-давно управляет то, что называется deep state — глубинное государство. А президент Соединенных Штатов Америки — это такая табличка на кабинете, знаете, или фотокарточка в школьном альбоме. Вот они меняются. Вот есть закон, что табличку на кабинете нужно каждые 4 года менять. Ну, максимум 8 лет. Вот ее и меняют», — поделилась она.
Симоньян подчеркнула, что образованные люди не понимают, чем различаются американские президенты между собой. По ее мнению, последним самостоятельным главой Белого дома был Франклин Рузвельт. И если кто-то этот факт отрицает, то он плохо разбирается в тебе, добавила журналист.
В качестве примера Симоньян привела закрытие тюрьмы Гуантанамо. Это пытались сделать и Барак Обама, и Дональд Трамп, и Джо Байден, и снова Трамп. При этом, отметила она, здесь нет никакой конспирологии.
Ранее «МК» писал, что Маргарита Симоньян заявила, что для нее критерием победы в специальной военной операции на Украине станет возвращение в состав России тех регионов, которые изъявят такое желание, а также прекращение притеснения русскоязычного населения.
