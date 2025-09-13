Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас объявлен в розыск СБУ

Клишас также был внесён в базу данных сайта «Миротворец»* в феврале 2022 года.
Ранее СБУ инициировала розыск депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова. Политика обвиняют заочно в нарушении статьи, касающейся «посягательства на территориальную целостность Украины».
* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.
Узнать больше по теме
Биография Андрея Клишаса
Правовед, государственный деятель, сенатор, профессор и специалист по конституционному праву — Андрей Клишас играет заметную роль в законодательной системе России. Полномочный представитель Совета Федерации в суде и Генпрокуратуре, Андрей Клишас зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных законодателей РФ. Он активно участвует в формировании правовых инициатив. Рассказываем об основных вехах жизни сенатора.Читать дальше