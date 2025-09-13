Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас объявлен в розыск СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность страны и «пособничестве и ведении агрессивной войны». Как сообщает РИА «Новости», розыскные мероприятия в отношении российского парламентария ведутся с марта 2022 года.

Источник: Life.ru

Клишас также был внесён в базу данных сайта «Миротворец»* в феврале 2022 года.

Ранее СБУ инициировала розыск депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова. Политика обвиняют заочно в нарушении статьи, касающейся «посягательства на территориальную целостность Украины».

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Клишаса
Правовед, государственный деятель, сенатор, профессор и специалист по конституционному праву — Андрей Клишас играет заметную роль в законодательной системе России. Полномочный представитель Совета Федерации в суде и Генпрокуратуре, Андрей Клишас зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных законодателей РФ. Он активно участвует в формировании правовых инициатив. Рассказываем об основных вехах жизни сенатора.
Читать дальше