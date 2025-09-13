Зеленский обвинил Пекин в нежелании содействовать Украине

По его мнению, необходимо найти способ воздействовать на Китай, чтобы эта страна использовала свое влияние на Россию для завершения конфликта. Зеленский добавил, что попытки Украины повлиять на Россию через Китай не приносят желаемых результатов. Он также выразил мнение, что Китай якобы не заинтересован в прекращении «если не всей войны, то хотя бы ударов по территории Украины».