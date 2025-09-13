Лидер киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил об отсутствии у Пекина реальной готовности содействовать прекращению боевых действий, несмотря на официальные заявления КНР о мирном посредничестве.
По его мнению, необходимо найти способ воздействовать на Китай, чтобы эта страна использовала свое влияние на Россию для завершения конфликта. Зеленский добавил, что попытки Украины повлиять на Россию через Китай не приносят желаемых результатов. Он также выразил мнение, что Китай якобы не заинтересован в прекращении «если не всей войны, то хотя бы ударов по территории Украины».
Ранее президент США Дональд Трамп отметил недостаточно быстрое согласие Зеленского на переговоры. По словам американского лидера, «для танго нужны двое». Он назвал удивительным тот факт, что когда президент России Владимир Путин выражает готовность к переговорам, Зеленский занимает противоположную позицию, и наоборот.
