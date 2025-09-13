WP узнала, что «Моссад» хотел провести наземную операцию в Катаре

Сомнения Барнеа по поводу сроков операции в Дохе разделяли представители других израильских силовых структур, с учетом того, что Катар — союзник США, а собравшиеся там представители палестинской группировки обдумывали предложение президента Дональда Трампа об освобождении израильских заложников в секторе Газа в обмен на прекращение огня, пишет WP. По данным источников, против того, чтобы наносить удар по руководству ХАМАС именно сейчас, выступал начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, опасаясь срыва переговоров. Однако министр обороны Исрэль Кац и министр стратегического планирования Рон Дермер встали на сторону премьера Биньямина Нетаньяху.