WP узнала, что «Моссад» хотел провести наземную операцию в Катаре

Разведывательная служба Израиля «Моссад» готовила наземную операцию против лидеров ХАМАС в Дохе, но впоследствии отказалась от этих планов, из-за чего израильские военные были вынуждены ударить по столице Катара с воздуха, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Со слов собеседников, директор «Моссада» Дэвид Барнеа опасался ухудшения отношений с Катаром, который выступает посредником в переговорах с ХАМАС о прекращении огня.
В итоге вместо того, чтобы задействовать агентов «Моссада», Израиль прибег к запасному варианту: авиаудару 9 сентября, в котором было задействовано 15 истребителей, выпустивших десять ракет. В результате погибли не менее шести человек, включая родственников членов ХАМАС, и сотрудник сил безопасности Катара. Лидер движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя выжил.
Израильские власти публично не комментировали результаты атаки, но анонимный чиновник, знакомый с подробностями операции, сказал WP, что в ее результате «Израиль не получил желаемого».
Сомнения Барнеа по поводу сроков операции в Дохе разделяли представители других израильских силовых структур, с учетом того, что Катар — союзник США, а собравшиеся там представители палестинской группировки обдумывали предложение президента Дональда Трампа об освобождении израильских заложников в секторе Газа в обмен на прекращение огня, пишет WP. По данным источников, против того, чтобы наносить удар по руководству ХАМАС именно сейчас, выступал начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, опасаясь срыва переговоров. Однако министр обороны Исрэль Кац и министр стратегического планирования Рон Дермер встали на сторону премьера Биньямина Нетаньяху.
Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джассим Аль Тани назвал действия Израиля предательством и «государственным терроризмом» и заявил, что Нетаньяху «уничтожил всякую надежду» на освобождение заложников.
Нетаньяху считает, что авиаудар был оправдан. Он сравнил нападение на Израиль 7 октября 2023 года с терактами в США 11 сентября 2001 года и потребовал от Катара либо выслать членов политбюро ХАМАС, либо предать их суду: «Потому что если вы этого не сделаете, это сделаем мы». Доха в ответ назвала слова Нетаньяху, обвинившего Катар в «укрывательстве террористов», безрассудными. МИД страны посчитал, что таким образом политик хочет «оправдать трусливое нападение».