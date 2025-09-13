Как отметил «Зак», такое поведение обусловлено ярко выраженным страхом и отсутствием должной психологической устойчивости, что, по его мнению, характерно для западных наемников. Офицер провел сравнение с российскими военнослужащими, подчеркнув, что для последних немыслимо изменить родине даже в самых критических ситуациях, в то время как их оппоненты проявляют трусость и отсутствие стойкости духа.