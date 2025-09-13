Ричмонд
Боец ВС РФ рассказал о необычном поведении польских наемников в плену

По словам офицера военной разведки группировки войск «Днепр» с позывным «Зак», взятые в плен польские наемники, воюющие на стороне ВСУ, демонстрируют полную готовность к сотрудничеству.

В интервью РИА Новости командир специального подразделения сообщил, что захваченные иностранные бойцы без какого-либо сопротивления предоставляют всю доступную им информацию о дислокации, численности украинских подразделений и расположении опорных пунктов.

Как отметил «Зак», такое поведение обусловлено ярко выраженным страхом и отсутствием должной психологической устойчивости, что, по его мнению, характерно для западных наемников. Офицер провел сравнение с российскими военнослужащими, подчеркнув, что для последних немыслимо изменить родине даже в самых критических ситуациях, в то время как их оппоненты проявляют трусость и отсутствие стойкости духа.

Ранее сообщалось, что российские войска установили контроль над ключевыми точками под Купянском.

