Трамп обещал начать расследование в отношении Сороса из-за протестов в США

В конце августа Трамп уже призывал привлечь к уголовной ответственности Джорджа Сороса и его сына Александра за поддержку протестов в стране. Сорос — американский трейдер, финансист и инвестор, основатель Фонда Сороса. Он родился 12 августа 1930 года в Будапеште, сейчас ему 95 лет. Во многих странах связывают имя Джорджа Сороса с организацией «цветных революций» и теориями заговора. В последнее время миллиардер Илон Маск активно критиковал Сороса, считая, что тот ненавидит человечество.