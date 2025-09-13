Грэй отметил раскол в западном лагере. Так, Соединенные Штаты и их союзники, включая Украину и Францию, выступили против резолюции, в то время как традиционные союзники Вашингтона, такие как Италия, Япония и Венгрия, воздержались. «Россия, как один из основателей и ключевая сила ШОС, выразила свою высокую оценку и твердую поддержку этому историческому достижению», — написал он. При этом эксперт отмечает, что ранее США проголосовали против резолюций о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и семью крупнейшими региональными организациями, включая АСЕАН, Африканский союз и т.д. «Вашингтон выступил против принятия этих документов, исходя из своих эгоистичных интересов, м фактически отдавая приоритет принципу “Америка прежде всего” над общими глобальными интересами. США эксплуатируют многосторонние механизмы, соответствующие их стратегическим интересам, и блокируют те, которые им не соответствуют», — пишет он.