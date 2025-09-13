Обозреватель Грэй: сотрудничество ШОС и ООН определит новый мировой порядок

5 сентября 79-я Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию о сотрудничестве Шанхайской организацией сотрудничества. По мнению Грэя, это стало очередной важной вехой в развитии взаимодействия ООН с региональными организациями. Автором резолюции выступил Китай, а соавторами — почти 40 стран, включая все государства-члены ШОС.
«За этим, казалось бы, обычным дипломатическим документом кроется молчаливая борьба за направление развития мирового порядка. Это голосование отражает не только растущее международное влияние ШОС, но и угасание американского доминирования на мировой дипломатической арене», — пишет он.
Обозреватель отмечает, что всё больше стран выражают своё неприятие односторонних подходов и поддержку многосторонних механизмов сотрудничества. Он напомнил, что Китай успешно провёл Тяньцзиньский саммит ШОС, проходивший с 31 августа по 1 сентября. Это был крупнейший саммит в истории ШОС, в котором приняли участие лидеры более 20 государств-членов, государств-наблюдателей и партнёров по диалогу. На саммит был также приглашён Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, что в полной мере продемонстрировало высокое уважение международного сообщества к платформе ШОС.
Грэй также указал, что в ходе саммита председатель КНР Си Цзиньпин на встрече «ШОС+» выдвинул инициативу по глобальному управлению, призвав все страны отстаивать суверенное равенство, соблюдать принципы международного верховенства права, практиковать многосторонность, отстаивать подход, ориентированный на интересы людей и действия, и совместно строить более справедливую и равноправную систему глобального управления, двигаясь к созданию сообщества единой судьбы человечества. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече чётко выразил полную поддержку этой инициативы со стороны России, подчеркнув, что ШОС стала «важной площадкой для содействия демократизации международных отношений и противодействия однополярной гегемонии».
«Эта инициатива получила отклик всех участников, став одним из ключевых моментов саммита в Тяньцзине и придав новый импульс углублению сотрудничества между ООН и ШОС», — пишет Грэй.
По его мнению, ШОС не только задаёт направление в плане концепций, но и содействует их практической реализации на основе принципов взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, консультаций, уважения к различным цивилизациям и стремления к общему развитию, способствуя углублению сотрудничества по трём основным направлениям деятельности ШОС: безопасности, экономике и гуманитарным обменам.
«От содействия упрощению процедур торговли и инвестиций до укрепления обменов в сфере образования, культуры и туризма, а также развития взаимосвязанности, Китай активно создаёт платформы сотрудничества для развития практического взаимодействия между всеми сторонами в таких областях, как борьба с терроризмом, торговля и гуманитарные обмены. Будучи ключевым участником сотрудничества в области безопасности, Россия провела множество совместных антитеррористических учений с Китаем и усилила координацию с государствами-членами ШОС по таким стратегическим вопросам, как энергетика и продовольственная безопасность», — пишет он.
Обозреватель отмечает, что ШОС стала самой многочисленной региональной организацией в мире, а её доля в мировом ВВП неуклонно растёт, поэтому сотрудничество ШОС с ООН крайне актуально.
«В противоположность этому, вмешательство США в резолюцию стало диссонансом на фоне широкой международной поддержки укрепления многостороннего сотрудничества. С 2009 года Генеральная Ассамблея ООН неизменно принимает резолюции о сотрудничестве между ООН и ШОС консенсусом, отражая широкий международный консенсус. Однако на этой сессии делегация США, отступив от своей обычной практики, потребовала голосования по проекту резолюции и в своём выступлении выдвинула необоснованные обвинения и клевету в адрес ШОС и её государств-членов», — пишет Грэй.
В ходе дискуссий китайский дипломат Гэн Шуан, исполняющий обязанности временного поверенного в делах Постоянного представительства Китая при ООН, ответил американцам, указав на то, что США традиционно ставят свои собственные интересы выше общих интересов подавляющего большинства государств-членов, избирательно вмешиваясь в дела ООН, используя их, когда это им выгодно, и игнорируя, когда это невыгодно.
«Подобные действия США подрывают единство и сотрудничество, разжигают разногласия и конфронтацию и совершенно неконструктивны», — пишет Грэй. При этом он отметил, что Китай продемонстрировал гибкость, связавшись с представителями различных стран, учел их мнения и внес изменения в проект. «Такой подход, учитывающий позиции всех сторон, получил широкую поддержку. В конечном итоге резолюция была принята подавляющим большинством голосов: 120 — “за”, 27 — “против”, 28 — воздержавшихся», — отметил он.
Грэй отметил раскол в западном лагере. Так, Соединенные Штаты и их союзники, включая Украину и Францию, выступили против резолюции, в то время как традиционные союзники Вашингтона, такие как Италия, Япония и Венгрия, воздержались. «Россия, как один из основателей и ключевая сила ШОС, выразила свою высокую оценку и твердую поддержку этому историческому достижению», — написал он. При этом эксперт отмечает, что ранее США проголосовали против резолюций о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и семью крупнейшими региональными организациями, включая АСЕАН, Африканский союз и т.д. «Вашингтон выступил против принятия этих документов, исходя из своих эгоистичных интересов, м фактически отдавая приоритет принципу “Америка прежде всего” над общими глобальными интересами. США эксплуатируют многосторонние механизмы, соответствующие их стратегическим интересам, и блокируют те, которые им не соответствуют», — пишет он.
Такой подход не только подрывает авторитет и эффективность ООН, но и все больше изолирует организацию на международной арене, считает эксперт. «Россия, как и Китай, всегда была ярым сторонником и практиком многосторонности. От выдвижения инициативы “Один пояс, один путь” до продвижения построения сообщества единой судьбы человечества, проведения саммита ШОС и содействия принятию Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о сотрудничестве, Китай конкретными действиями продемонстрировал принцип широких консультаций, совместного вклада и общих выгод в глобальном управлении. Принятие этой резолюции Генеральной Ассамблеей ООН не только углубляет механизм сотрудничества между ООН и ШОС, но и предоставляет странам глобального Юга важную платформу для укрепления солидарности и сотрудничества, а также усиления их международного влияния», — пишет он.
По мнению эксперта, в настоящее время мир переживает вековую трансформацию, сталкиваясь с постоянным потоком глобальных вызовов. «В условиях активизации односторонних подходов и протекционизма, а также усиления геополитической напряженности система глобального управления претерпевает глубокие изменения. Все страны должны использовать принятие этой резолюции как возможность для дальнейшего укрепления стратегической координации между региональными организациями и системой ООН, отстаивать подлинную многосторонность и противостоять любым формам гегемонии и политики силы», — резюмирует Грэй.
