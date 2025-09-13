Ричмонд
В Германии предупредили о вероятности войны в Европе

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт предупредила о рисках серьезной эскалации конфликта в случае вмешательства НАТО.

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт предупредила о рисках серьезной эскалации конфликта в случае вмешательства НАТО. В своем сообщении в социальной сети X она заявила, что сбивание дронов над Украиной альянсом может привести к полномасштабной войне в Европе.

«Дебаты становятся все более тревожными. Это откровенное заявление председателя комитета по обороне бундестага о войне против России. Если НАТО будет сбивать российские беспилотники над Украиной, это приведет к тотальной эскалации и большой войне в Европе», — отметила Вагенкнехт.

Она подчеркнула, что в таком сценарии Германия превратится в сторону конфликта и, вероятно, станет «приоритетной целью» для России.

Ранее стало известно, что Украина выделила немецкому оборонному концерну Rheinmetall земельный участок для строительства завода по производству боеприпасов.

Читайте материал по теме: Большинство стран ООН не поддержали обвинения Польши в адрес России.

