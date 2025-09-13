Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балмасов: жители РФ встречали Асада в одном из элитных районов

Бывший президент Сирии Асад, по словам политолога, вряд ли вернется на родину в ближайшее время из-за враждебно настроенных соседних стран.

Источник: Аргументы и факты

Получивший убежище в России после вооруженного восстания в Сирии экс-президент Башар Асад сейчас ведет довольно закрытый образ жизни, сообщил в разговоре с aif.ru политолог, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

По его словам, москвичи довольно часто встречают Асада в одном из элитных районов столицы, где у семьи бывшего президента есть несколько апартаментов.

Напомним, в конце ноября 2024 года повстанцы начали наступление в нескольких городах Сирии. В ночь на 8 декабря они заняли Дамаск.

Чуть позже российский МИД сообщил, что Асад после переговоров с участниками вооруженного конфликта оставил президентский пост и покинул страну. Ему предоставили убежище в России.

«Не в его интересах рассказывать о том, чем он сейчас занимается. Его периодически видят в Москве, где у него есть собственность. В целом, не в его интересах рассказывать о своих передвижениях. Слишком много “почитателей” его таланта, чтобы обо всем этом распространяться», — отметил эксперт.

Балмасов добавил, что Асад в ближайшее время вряд ли сможет вернуться в Сирию.

Ранее Financial Times сообщила, что члены семьи бывшего президента Сирии Башара Асада купили 19 апартаментов в Москве за 40 миллионов долларов.

Узнать больше по теме
Башар Асад: биография, путь к власти и личная жизнь экс-президента Сирии
Одним из наиболее часто упоминаемых политиков Ближнего Востока долгие годы оставался президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Ему удавалось удерживать власть во время массовых выступлений 2011 года и в условиях продолжающейся уже второе десятилетие гражданской войны. Но все изменилось в конце 2024 года: собрали главное из биографии бывшего лидера.
Читать дальше