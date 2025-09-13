Балмасов: жители РФ встречали Асада в одном из элитных районов

Получивший убежище в России после вооруженного восстания в Сирии экс-президент Башар Асад сейчас ведет довольно закрытый образ жизни, сообщил в разговоре с aif.ru политолог, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
По его словам, москвичи довольно часто встречают Асада в одном из элитных районов столицы, где у семьи бывшего президента есть несколько апартаментов.
Напомним, в конце ноября 2024 года повстанцы начали наступление в нескольких городах Сирии. В ночь на 8 декабря они заняли Дамаск.
Чуть позже российский МИД сообщил, что Асад после переговоров с участниками вооруженного конфликта оставил президентский пост и покинул страну. Ему предоставили убежище в России.
«Не в его интересах рассказывать о том, чем он сейчас занимается. Его периодически видят в Москве, где у него есть собственность. В целом, не в его интересах рассказывать о своих передвижениях. Слишком много “почитателей” его таланта, чтобы обо всем этом распространяться», — отметил эксперт.
Балмасов добавил, что Асад в ближайшее время вряд ли сможет вернуться в Сирию.
Ранее Financial Times сообщила, что члены семьи бывшего президента Сирии Башара Асада купили 19 апартаментов в Москве за 40 миллионов долларов.