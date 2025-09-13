Пушков посоветовал главе Финляндии Стуббу вернуться к жене от Зеленского

Российский сенатор Алексей Пушков в ироничной форме посоветовал главе Финляндии Александру Стуббу вернуться к жене после того, как политик признался, что на протяжении недели провёл с Владимиром Зеленским больше времени, чем с супругой. Соответствующее сообщение Пушков разместил в своём Telegram-канале.
В своём посте сенатор отметил, что подобная ситуация вряд ли что-то изменит, поскольку, по его словам, Зеленский всё равно остаётся недоволен происходящим.
«Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», — написал Пушков.
Ранее сообщалось, что Стубб после общения с Владимиром Зеленским призвал усилить давление на Россию.