Пушков посоветовал главе Финляндии Стуббу вернуться к жене от Зеленского

Российский сенатор Алексей Пушков в ироничной форме посоветовал главе Финляндии Александру Стуббу вернуться к жене после того, как политик признался, что на протяжении недели провёл с Владимиром Зеленским больше времени, чем с супругой. Соответствующее сообщение Пушков разместил в своём Telegram-канале.