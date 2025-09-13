Ричмонд
Вассерман: у англичан не хватает ресурсов для активной поддержки Украины

Для активной поддержки Украины, по словам Вассермана, у Великобритании нет необходимых ресурсов. Визит принца Гарри связан лишь с его пиаром «на популярной теме».

Источник: Аргументы и факты

Украине не стоит рассчитывать на большую поддержку Великобритании. Комментируя визит принца Гарри в Киев, депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с aif.ru отметил, что у Англии нет ресурсов для оказания помощи киевскому режиму.

«Британцы не смогут оказать активную поддержку террористической организации Украина. У них элементарно не хватает ресурсов для такой цели, и это уже неоднократно доказано», — сказал он.

По словам парламентария, принц Гарри приехал в Киев «чтобы отметиться, чтобы показать, что вот, мол, я тоже с Украиной», его визит является пиаром «на популярной теме».

Ранее британские СМИ проинформировали о визите принца Гарри в Киев по приглашению правительства Украины. Представитель королевской семьи прибыл на Украину вместе с представителями своего фонда Invictus Games Foundation.

