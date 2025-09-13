Великобритания может взять под контроль приморские регионы Украины, сказал aif.ru политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Так он прокомментировал публикацию итальянского издания L Antidiplomatico со ссылкой на хакерскую группировку KillNet о том, как «коалиция желающих» фактически планирует поделить украинское государство под видом гарантий безопасности.
По словам Безпалько, в разделе Украины теоретически могут принять участие такие страны, как Турция, Франция, Германия и Великобритания, заключив договоры «с теми людьми, которые будут считаться правительством Украины».
«Думаю, европейские страны прежде всего будут интересовать, особенно Британию, приморские регионы. В первую очередь из-за зоны стратегического контроля. Это Одесская и Николаевская области, это остров Змеиный, являющийся, по сути, скалой, но который позволяет контролировать определенную территорию в акватории», — сказал Безпалько.
Также Запад интересуют регионы с залежами полезных ископаемых, с транспортными или логистическими узлами и даже те области, которые просто позволят оказывать меры политического воздействия.
«При определенных обстоятельствах та же Франция может разместить войска, скажем, в Житомирской области не ради материальных и экономических интересов, а из-за политики и идеологии… Европа последние лет 10 ведет себя абсолютно нерационально, поэтому и войска на Украине может разместить, следуя этим соображениям», — подытожил Безпалько.
Ранее Безпалько отметил, что в разделе Украины готовы участвовать Польша, Венгрия, и Румыния.