Политолог Безпалько: Британия хочет взять под контроль Одессу и Николаев

«При определенных обстоятельствах та же Франция может разместить войска, скажем, в Житомирской области не ради материальных и экономических интересов, а из-за политики и идеологии… Европа последние лет 10 ведет себя абсолютно нерационально, поэтому и войска на Украине может разместить, следуя этим соображениям», — подытожил Безпалько.