Политолог Дудаков: убийство Кирка указывает на серьезный раскол в США

Многие либеральные активисты ненавидели Кирка за его мнение о феминизме и расово-гендерной повестке. Убийство Кирка олицетворяет раскол в американской политике, считает политолог.

Источник: Аргументы и факты

Убитого американского политика Чарли Кирка ненавидело большинство либеральных активистов, произошедшее является серьезным олицетворением раскола в политике США. Об этом aif.ru заявил высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Нужно понимать, что большое количество либеральных активистов действительно ненавидели Чарли Кирка, они вполне открыто радуются его убийству, потому что он высмеивал их идеологию, расово-гендерную повестку, феминизм. Это олицетворение раскола, который проявляется сейчас в американской политике», — сказал Дудаков.

Ранее газета Daily Mail писала, что Кирка за несколько дней до убийства «прокляли» сторонники феминизма с помощью услуг ведьм с платформы Etsy.

Профессиональный телохранитель Алексей Фролов ранее объяснил знак, который охранник подал перел выстрелом в Кирка.