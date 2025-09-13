Политолог Дудаков: убийство Кирка указывает на серьезный раскол в США

«Нужно понимать, что большое количество либеральных активистов действительно ненавидели Чарли Кирка, они вполне открыто радуются его убийству, потому что он высмеивал их идеологию, расово-гендерную повестку, феминизм. Это олицетворение раскола, который проявляется сейчас в американской политике», — сказал Дудаков.