Политолог Семенов рассказал о семье экс-главы Сирии Асада в Москве

Экс-президент Сирии Башар Асад, по словам Семенова, вряд ли вернется на родину, поскольку там слишком много враждебно настроенных к нему людей.

Источник: Аргументы и факты

В Москве вместе с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом находится его старший сын — Хафез Башар аль-Асад, который в прошлом году закончил МГУ, сообщил в беседе с aif.ru политолог Кирилл Семенов.

Напомним, в конце ноября 2024 года повстанцы начали наступление в нескольких городах Сирии. В ночь на 8 декабря они заняли Дамаск.

Позже российский МИД сообщил, что Асад после переговоров с участниками вооруженного конфликта оставил президентский пост и покинул страну. Ему предоставили убежище в России.

«Асад, скорее всего, находится под охраной в Москве. В России у него была куплена недвижимость. У Асада и его жены достаточный капитал, который, кстати, новые сирийские власти хотели вернуть в страну. Сын бывшего президента Сирии тоже здесь находится, он учился раньше, сейчас работает или нет — не знаю. По некоторым данным, в Москве может находиться и брат Башара Асада — Махер аль-Асад», — отметил эксперт.

Всего у Башара Асада трое детей — два сына и дочь. Супруга экс-президента Асма Асад в декабре 2024 года подала на развод, чтобы иметь возможность уехать в Великобританию для лечения — у нее диагностировали острый миелоидный лейкоз.

Ранее политолог Балмасов сообщил, что Башар Асад, которому накануне исполнилось 60 лет, не сможет вернуться в Сирию в ближайшее время.

