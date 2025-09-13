Политолог Семенов рассказал о семье экс-главы Сирии Асада в Москве

«Асад, скорее всего, находится под охраной в Москве. В России у него была куплена недвижимость. У Асада и его жены достаточный капитал, который, кстати, новые сирийские власти хотели вернуть в страну. Сын бывшего президента Сирии тоже здесь находится, он учился раньше, сейчас работает или нет — не знаю. По некоторым данным, в Москве может находиться и брат Башара Асада — Махер аль-Асад», — отметил эксперт.