Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безпалько: Румыния претендует на захват Черновицкой области Украины

Румыния может претендовать на Черновицкую область Украины и, возможно, на какие-то районы рядом с Одессой, а также на остров Змеиный.

Источник: Аргументы и факты

Румыния может претендовать на Черновицкую область, сказал aif.ru политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Так он прокомментировал публикацию итальянского издания L Antidiplomatico со ссылкой на хакерскую группировку KillNet о том, как «коалиция желающих» фактически планирует поделить украинское государство под видом гарантий безопасности.

«Румыния может претендовать на Черновицкую область и, возможно, на какие-то районы рядом с Одессой. Кроме того, Румыния может занять остров Змеиный, за который она судилась с Украиной в свое время», — отметил Безпалько.

Ранее Безпалько отметил, что в разделе Украины готовы участвовать приграничные страны: Польша, Венгрия и Румыния. Кроме того, по его словам, теоретически взять под контроль некоторые территории украинского государства могут Турция, Франция, Германия и Великобритания.