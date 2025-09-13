Безпалько: Румыния претендует на захват Черновицкой области Украины

Румыния может претендовать на Черновицкую область, сказал aif.ru политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Так он прокомментировал публикацию итальянского издания L Antidiplomatico со ссылкой на хакерскую группировку KillNet о том, как «коалиция желающих» фактически планирует поделить украинское государство под видом гарантий безопасности.
«Румыния может претендовать на Черновицкую область и, возможно, на какие-то районы рядом с Одессой. Кроме того, Румыния может занять остров Змеиный, за который она судилась с Украиной в свое время», — отметил Безпалько.
Ранее Безпалько отметил, что в разделе Украины готовы участвовать приграничные страны: Польша, Венгрия и Румыния. Кроме того, по его словам, теоретически взять под контроль некоторые территории украинского государства могут Турция, Франция, Германия и Великобритания.