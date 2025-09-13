Польские СМИ сообщили о катастрофических последствиях украинского закона о выезде

Решение украинских властей разрешить выезд за границу молодым людям призывного возраста создает серьезные проблемы для Польши. Как сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники, это решение уже привело к беспрецедентному наплыву украинских граждан в возрасте от 18 до 22 лет на польскую границу.