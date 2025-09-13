Дудаков: власти США могут закрутить гайки после убийства Кирка

«Возможно, что власти попытаются как-то закрутить гайки и побороть уровень политического насилия, но далеко не факт, что это получится. Возможности у них ограничены. Мы помним, что после покушения на Трампа в прошлом году одного сообщника так и не нашли», — сказал Дудаков.