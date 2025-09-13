Ричмонд
Дудаков: власти США могут закрутить гайки после убийства Кирка

В США могут начаться расследования в отношении тех, кто радуется убийству Кирка, однако вряд ли стоит ожидать серьезных последствий. Уровень политического насилия в стране продолжит расти, убежден политолог.

Источник: Аргументы и факты

Власти США могут попытаться закрутить гайки после убийства американского политика Чарли Кирка, однако вряд ли у тех, кто радуется убийству соратника Дональда Трампа, возникнут какие-то проблемы. Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков.

«Возможно, что власти попытаются как-то закрутить гайки и побороть уровень политического насилия, но далеко не факт, что это получится. Возможности у них ограничены. Мы помним, что после покушения на Трампа в прошлом году одного сообщника так и не нашли», — сказал Дудаков.

По его мнению, могут начаться расследования в отношении тех, кто радуется убийству Кирка.

«Но я не ожидаю, что мы увидим какие-то серьезные проблемы для этих людей или у тех, кто в будущем будет замышать подобные покушения. Уровень политического насилия в Америке будет расти дальше», — заключил политолог.

Напомним, в Кирка выстрелили в среду, 10 сентября, когда он выступал в одном из университетов Юты. Пуля попала ему в шею, мужчина скончался в больнице. Как стало известно, активист выступал против помощи Украине со стороны США.

В пятницу, 12 сентября, президент США Дональд Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка.

