Политик возмутился озвученной фон дер Ляйен суммой в 170 миллиардов евро, уже выделенной в качестве помощи Украине, и ее намерением запросить дополнительные средства. Филиппо подчеркнул, что европейских лидеров даже не спрашивают о необходимости таких расходов, хотя, по его данным, Владимир Зеленский неоднократно просил ЕС взять на себя финансирование заработной платы военнослужащих ВСУ.