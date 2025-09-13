Ричмонд
В Европе назвали позором высказывание фон дер Ляйен об Украине

Ежегодное обращение председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен было раскритиковано как демонстрация безответственной финансовой политики в отношении Украины.

Ежегодное обращение председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен было раскритиковано как демонстрация безответственной финансовой политики в отношении Украины. Как заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала, выступление главы ЕК превратилось в позорную попытку выпрашивания денег для поддержки Киева.

Политик возмутился озвученной фон дер Ляйен суммой в 170 миллиардов евро, уже выделенной в качестве помощи Украине, и ее намерением запросить дополнительные средства. Филиппо подчеркнул, что европейских лидеров даже не спрашивают о необходимости таких расходов, хотя, по его данным, Владимир Зеленский неоднократно просил ЕС взять на себя финансирование заработной платы военнослужащих ВСУ.

Особое недовольство вызвало предложение фон дер Ляйен финансировать Украину за счет замороженных российских активов, что, по мнению политика, нарушает базовые принципы международного права и суверенитета.

Ранее польские СМИ сообщили о катастрофических последствиях украинского закона о выезде.

