Силы Европы для поддержки киевского режима в украинском конфликте на исходе, выразил уверенность в беседе с aif.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.
Так парламентарий прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что украинский конфликт продлится еще два года.
«У Европы силы уже заканчиваются, но она постоянно пытается себя взбодрить с помощью непонятных дронов из пенопласта. И вообще непонятно, что это было и откуда они появились (ред. — речь идет о БПЛА в Польше)… Я думаю, что силы-то у них может и есть для того, чтобы воевать два года, но духа и смелости не хватает точно. А победа на поле боя определяется силой духа воина», — сказал Колесник.
Он добавил, что прислушиваться к подобным заявлениям Каллас — дело неблагодарное.
«Когда закончится СВО, определит наш Генштаб. А то, что украинская армия уже трещит по швам, всем хорошо ясно. И Европа вместе с ней уже потрескивает», — подытожил Колесник.
Как сообщалось, Колесник заявил, что заявление Каллас о том, что украинский конфликт продлится еще два года, исходит из ее комплекса неполноценности.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал выступление Каллас о поддержке Украины перед почти пустым залом в Европарламенте.