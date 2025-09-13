Колесник: у Европы заканчиваются силы для поддержки Киева в конфликте

«У Европы силы уже заканчиваются, но она постоянно пытается себя взбодрить с помощью непонятных дронов из пенопласта. И вообще непонятно, что это было и откуда они появились (ред. — речь идет о БПЛА в Польше)… Я думаю, что силы-то у них может и есть для того, чтобы воевать два года, но духа и смелости не хватает точно. А победа на поле боя определяется силой духа воина», — сказал Колесник.