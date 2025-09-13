Космические войска провели успешный запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Космические войска России успешно осуществили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Как сообщили в военном ведомстве, пуск был проведен 13 сентября 2025 года боевым расчетом Воздушно-космических сил.
Ракета среднего класса вывела на орбиту два космических аппарата. Основной полезной нагрузкой стал спутник в интересах Министерства обороны Российской Федерации, предназначенный для выполнения задач в рамках оборонного заказа.
Вторым аппаратом стал учебно-исследовательский спутник «Можаец-6», созданный слушателем Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Этот аппарат предназначен для отработки перспективных технологий астронавигации в космическом пространстве.
Ранее сообщалось, что российский грузовой корабль доставит на МКС новый скафандр.
