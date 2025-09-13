Политолог Семенов ответил, почему Башар Асад не вернется в Сирию

Узнать больше по теме

Башар Асад: биография, путь к власти и личная жизнь экс-президента Сирии

Одним из наиболее часто упоминаемых политиков Ближнего Востока долгие годы оставался президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Ему удавалось удерживать власть во время массовых выступлений 2011 года и в условиях продолжающейся уже второе десятилетие гражданской войны. Но все изменилось в конце 2024 года: собрали главное из биографии бывшего лидера.