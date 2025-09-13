Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Семенов ответил, почему Башар Асад не вернется в Сирию

Экс-президент Сирии Асад живет в Москве под охраной, вместе с ним, по словам политолога, находится его старший сын.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Сирии Башар Асад не вернется на родину из-за настроенных против него местных жителей. Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил политолог Кирилл Семенов.

Напомним, в конце ноября 2024 года повстанцы начали наступление в нескольких городах Сирии. В ночь на 8 декабря они заняли Дамаск.

Позже МИД РФ сообщил, что Асад после переговоров с участниками вооруженного конфликта оставил пост президента и покинул Сирию. Ему предоставили убежище в России.

«В Сирию Асад, думаю, не сможет вернуться из-за негативного к нему отношения у всех слоев общества. Сунниты его считают врагом, алавиты и другие — предателем. Положительно его воспринимает лишь совсем маленькая группа», — отметил эксперт.

Ранее политолог Сергей Балмасов сообщил, что препятствием на пути возвращения Асада в Сирию также является Турция и некоторые страны Запада.

Узнать больше по теме
Башар Асад: биография, путь к власти и личная жизнь экс-президента Сирии
Одним из наиболее часто упоминаемых политиков Ближнего Востока долгие годы оставался президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Ему удавалось удерживать власть во время массовых выступлений 2011 года и в условиях продолжающейся уже второе десятилетие гражданской войны. Но все изменилось в конце 2024 года: собрали главное из биографии бывшего лидера.
Читать дальше