Политолог Семенов ответил, почему Башар Асад не вернется в Сирию

Бывший президент Сирии Башар Асад не вернется на родину из-за настроенных против него местных жителей. Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил политолог Кирилл Семенов.
Напомним, в конце ноября 2024 года повстанцы начали наступление в нескольких городах Сирии. В ночь на 8 декабря они заняли Дамаск.
Позже МИД РФ сообщил, что Асад после переговоров с участниками вооруженного конфликта оставил пост президента и покинул Сирию. Ему предоставили убежище в России.
«В Сирию Асад, думаю, не сможет вернуться из-за негативного к нему отношения у всех слоев общества. Сунниты его считают врагом, алавиты и другие — предателем. Положительно его воспринимает лишь совсем маленькая группа», — отметил эксперт.
Ранее политолог Сергей Балмасов сообщил, что препятствием на пути возвращения Асада в Сирию также является Турция и некоторые страны Запада.